上週全球進入超級央行週，市場淡定以對，外資對亞股買賣超金額不大，保德信表示，上週僅南韓、台灣、泰國遭外資賣超，分別提款3.17億美元、1.88億美元、1.25億美元，其他東協市場則為小幅資金淨流入，吸金最高的為印度的3.63億美元。

至於亞股上周表現則是上漲居多，保德信指出，上週以陸股上漲4.47%最佳，其次為馬來西亞的2.61%，越南與台股分別上漲1.84%、1.54%表現不俗，而泰國、印尼市場也力守正報酬，相較之下，印度雖然獲得最多外資買盤回補，然股市表現吊車尾，下跌-0.79%。 PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，根據研調機構FactSet於上週五公布的資料，目前已有51%的S&P500指數成分股公布財報，其中高達八成企業獲利優於預期，比例高於過去平均水準，其中，非必需性消費及通訊服務獲利增速較為亮眼。另外，上週Alphabet和Meta財報讓投資人對大型科技股帶來更多期待，本週重頭戲就看蘋果、亞馬遜、AMD、高通的財報表現。

此外，葉家榮提醒，本週堪稱「超級數據週」，除了將公布ISM及就業數據，另一方面委員們也將開始發表政策看法，是財報之外的重要觀察點；整體而言，近期美股主要指數紛紛形成多頭排列，維持拉回買進策略不變。