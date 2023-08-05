環南市場一名搬運工A先生（化名）控訴，去年因為市場地面破損、積水導致他出車禍，右腿骨折、「筋肉肉眼可見」，多次手術雖然保住右腿，但不良於行，他指控因為安全措施草率才導致意外，向市場處提出國賠卻遭否決。其實，國內多起知名國賠案如八仙塵爆事件，官司耗費甚久且一二審都判家屬敗訴，但日前最高法院廢棄原判決發回更審，讓該案似乎重現曙光。

A先生回憶，去年5月27日清晨他跟往常一樣駕駛板車載貨到地下室存放，未料行經地下二樓轉彎處，地面破裂又積水，A先生已經發現不對已經先剎車，但整輛車鎖死根本煞不住，接著側翻，導致他的右腳從小腿到大腿皮膚被磨破，連筋帶肉全爆開，合併開放性骨折、膝蓋脫臼等，歷經多次手術及半年復健才保住一命，由於這起意外是因中繼市場倉促啟用、安全措施草率導致，A先生因此向市場處提出122萬元的國賠申請。

頭髮花白的A母已高齡70歲，兒子中年遭遇意外讓她相當心疼，批評市場處把國賠問題踢皮球，讓他們求助無門。（圖／李宗明攝）

A先生的70歲老母親說「市場處本來說出意外不用擔心，醫藥費都會付，但都沒有。」更離譜的是，他們等到的竟是拒絕賠償的公文。市場處指出，除該車道破損管理有欠缺外，市場設施並無問題，後續車道也已重新舖設，而當時A先生駕駛不屬於汽車的板車行駛在汽車道上，難證明翻車和車道破損有因果關係，因此拒絕賠償。另外，由於環南市場已交由自治會管理，應該由自治會來決定。

律師江皇樺建議A先生走法律程序，向法院提國賠訴訟，由法院認定具國賠事實與否，來進行求償。另外，構成國賠的情況有二：一、公務員故意過失二、公物設置或管理有欠缺，也就是「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，A先生必須提出證明當天地板破損或積水，與所駕駛之板車翻覆構成因果關係，請求賠償才可能成立。

國賠案例中相當知名的包括2015年八仙塵爆案，當時八仙樂園舉辦彩色粉末活動，卻因為粉塵爆炸燃燒，多人身陷火海，罹難者家屬等16人向交通部觀光局、新北市政府、內政部消防署請求國賠1億2000萬元，一審認定塵爆是偶發的獨立事件，駁回家屬請求，二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍維持一審判決，判家屬敗訴，但日前最高法院廢棄原判決，發回更審，也讓該國賠案重現曙光。

此外，2019年間宜蘭一名87歲老婦到菜園工作時，誤入虎頭蜂攻擊範圍，被狂螫20個包致死，事後宜蘭縣政府緊急派員摘除蜂巢。老婦兒子指控，早在事發前10天就有人通報宜蘭縣政府，農業處卻未派員摘除虎頭蜂窩，也未設立警告標示，導致母親不幸喪命，請求國賠188萬多元。一、二審判決兒子敗訴，經最高法院廢棄發回更審，高等法院更一審日前判決大逆轉，認定宜蘭縣政府怠忽執行職務，致老婦因蜂螫事故死亡，改判應國賠138萬多元，該起國賠官司歷時4年多才終於確定。.

A先生苦笑因為自己腿沒斷，只有重大傷病卡，申請不到殘障手冊，但是行走不便是事實，上下樓梯舉步維艱，每每瀕臨摔倒。（圖／李宗明攝）

更多 CTWANT 報導