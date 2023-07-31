「元大日本龍頭企業基金」首次募集額滿新台幣200億元，創下境內日本股票型基金募集成立規模紀錄，並一舉成為國內最大的日股基金。元大投信表示，投資人可以透過這檔基金，跟上「走出失落三十年，日本製造業復興」難得一遇行情。

「元大日本龍頭企業基金」預計以日本龍頭企業為核心持股，看準日圓兌美元貶值帶動日本企業獲利成長，隨日本製造業強勢復興、並挾寬鬆的貨幣政策帶領日本經濟走出失落的三十年。元大投信發行元大日本龍頭企業基金，首次募集即受到市場關注，表示台灣民眾對日本旅遊外，也對「投資日本」深感興趣。本次追加募集獲准，元大投信表示，日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本等同掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮。

從資產配置角度出發，元大投信表示，除了主流「存台股」，國內投資人正逐步放眼海外市場，現正處於轉機階段且充滿發展潛力的日本股市成為首選。2022年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企業獲利成長的正向循環，推升日股表現。這十年難得一遇的進場機會，更吸引股神巴菲特投資，旗下波克夏海瑟威不斷加碼日本股票，正是著眼於日股「價廉物美」。在巴菲特的推波助瀾下，台灣民眾開始對投資日本製造業感到興趣。

據彭博資料，現階段日本東證指數股價淨值比(PB)僅1.3倍，預估未來12個月本益比(Forward PE)僅14倍，低於標普500指數的4.3倍及18倍，就成熟市場股市而言，日股顯得相對便宜，且尚未吸引全球資金全面進駐，美銀7月全球經理人調查指出，目前有高達59%受訪經理人點名全球大型科技股資金過度集中，僅有14%點名日股，這波日股投資趨勢，長期來看可能還有期待的空間。

統計今年以來外資淨流入日股金額約4兆日圓，日本作為三大成熟市場之一，成為全球資金分散資產集中在美股的首選。「元大日本龍頭企業基金」聚焦日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」3大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，跟上日股行情。