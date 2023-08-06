侯友宜抵達時剛好遇到外地香客進香，他主動與八家將成員打招呼。（周麗蘭攝）

廟方安排2隻醒獅表演助陣，祝福侯友宜高票當選。（周麗蘭攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（６日）走訪雲林宮廟、產業，第一站到斗六市南聖宮拜拜，他致詞表示，目前全世界最危險的地方是台海，連他這次到日本參訪，日本前首相（麻生太郎）也關切這個問題。

侯友宜致詞後，廟方安排2隻醒獅表演助陣，其中舞弄紅色醒獅的2個年輕人有一個不慎腳滑稍微跌倒，2人先行離場，侯友宜親自拿紅包追，把紅包塞入獅子嘴裡安慰。

侯友宜表示，他參選的理念就是顧台灣這塊土地平安，讓後代子孫可以生活，這幾年民進黨執政，兩岸變得緊張，他前幾天去日本幾天，日本前首相也關切會不會戰爭？台海會不會有甚麼危機？你們台灣的態度怎麼樣？

侯友宜說，全世界最危險的地方現在是台海，台海危機是全世界最危險的，這一次選舉最主要是要保護台灣平安，兩岸和諧，這是和諧、戰爭的選擇，不然的孩子要上戰場，孩子要上戰場就沒有辦法進入職場，我們養一輩子好好栽培的孩子卻要上戰場，子彈是無情的，他當刑事警察開槍開幾十幾次，「無情的東西戰了你就知道」，所以一定要保大家平安。

他強調，他當總統一定要保護兩岸，讓兩岸穩定下來好好在這個地方做生意，好好過生活，兩岸是很大的市場，要把這個地方和平下來，做觀光文化交流、宗教交流、信仰交流、生意交流，大家可以有飯可以吃，台灣會好、兩岸穩定、全世界就好，台灣不只要兩岸，還要走國際化，這是他最大的願望。

雲林縣長張麗善今日上午原本就排定南投行程，由副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、立委參選人邱良閱陪同拜拜。