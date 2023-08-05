日本自民黨眾議員秋本真利因涉嫌收賄，其辦公室等處遭東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）搜索，秋本今天已透過代理人自請退黨。

日本放送協會（NHK）報導，東京地檢特搜部今天上午前往涉嫌行賄的風力發電公司「日本風力開發」社長家中進行搜索。該公司社長的律師表示，質疑秋本行賄的指控「完全不是事實」。

有關日本政府希望擴大引進的離岸風力發電，秋本被檢方懷疑收受日本風力開發方面高額賄賂，其辦公室等處8月4日遭東京地檢特搜部進入搜索。

收賄弊案爆發後，秋本8月4日已請辭外務政務官一職，並在今天上午透過代理人赴自民黨提出退黨申請書，獲自民黨受理。

自民黨幹事長茂木敏充回應說，對此感到非常遺憾，希望秋本確實地盡到說明責任，努力釐清事情真相。

執政黨內已有看法認為，未來的調查無可避免將對政府執政帶來影響；在野黨要求首相岸田文雄善盡說明責任，也認為收賄如若屬實，秋本應請辭議員。