宏觀經濟不明朗 諾基亞Q2淨利年跌29％ 22:332023/07/20 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 芬蘭諾基亞20日公布第二季淨利年跌29％至4.15億歐元，銷售跌2.8％至57.1億歐元。因宏觀經濟環境不明朗，拖累其網路基礎設施銷售，加上北美客戶持續評估整體支出和消化行動網絡設備的庫存等影響業績。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 舜宇光學預警 上半年淨利最多年減70％ 《電子零件》車市疾駛 毅嘉Q2稅前淨利季暴增224% ASML：中國狂掃貨 2季度採購DUV光刻機佔比暴增200％ #宏觀 #諾基亞 #淨利 #億歐 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》富豪Q2銷售增加 看車市需求健康 15:482023/07/20 財經 郭水義：中華電信ADR 20年 市值翻倍 13:182023/07/18 財經 境內基金銷售搶搶滾 今年新募基金吸金近千億元 00:082023/07/20 財經 《電機股》美系券商降評砍價 亞德客-KY目標價降至1100元 12:182023/07/17 財經 陸官媒：進一步為房企融資及銷售提供必要支持 10:392023/07/19 兩岸 陸國家統計局：6月住宅銷售價格環比整體下降 11:422023/07/15 兩岸 《國際產業》ASML財報佳並上調全年銷售 中出口管制估影響不大 14:182023/07/19 財經 《國際產業》工業需求疲弱 巴斯夫下調全年財測 10:382023/07/13 財經 小米傳加大投放印度實體店 提升線下銷售占比 22:342023/07/16 財經 《傳產》北台灣銷售中新成屋 新北、桃園占比高 10:282023/07/20 財經 基北北桃TPASS銷售好過1280 預估9月開學使用率將攀升 12:022023/07/20 生活 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:382023/07/14 財經 《國際產業》台積電上季淨利估減27% 分析師：本季應可改善 15:282023/07/18 財經 《國際產業》諾基亞Q2獲利下滑 印度成長不敵北美衰退 17:392023/07/20 財經 《電子零件》禾昌Q2轉盈 上半年EPS0.9元 07:472023/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。