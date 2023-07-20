富豪指出，第二季息稅前獲利(EBIT)降至50億瑞典克朗(約4.88億美元)，遠低於去年同期的108億瑞典克朗。

該汽車製造商說，去年第二季之所以獲利強勁，是由於旗下電動車品牌Polestar的上市，產生一次性的會計影響。如果除去合資或聯營等相關影響，去年第二季EBIT為46億瑞典克朗，今年第二季為64億瑞典克朗。

第二季銷售增加18%，為1408億瑞典克朗。富豪表示，第二季銷售增加主要是受到產量提高的推升。公司並預計，整體的市場供需將持續走向正常化。

但公司也補充說，銷售的正常化，將帶來定價的壓力。但人們預計，儘管高利率環境壓縮的客戶需求，但汽車需求將維持在健康狀態。

富豪等汽車製造商已經逐漸擺脫了供應鏈瓶頸困境，特別是晶片短缺和中國生產的混亂，此前這些困擾影響到汽車產出，並推高了成本。

而儘管通膨飆升，鋰等原材料價格上漲，帶來壓力，但是富豪電動車的需求強勁；該公司也預計2030年前實現全車系的電動車。

該瑞典公司同時指出，預計今年下半將受益於鋰價格的下跌，以及部分純電動車定價的上漲。因此該公司預計，旗下純電動車的獲利率將在未來幾個季度有所改善。

富豪也重申了今年的銷售成長率目標，將在雙位數。