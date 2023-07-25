鋼聯指出，多元發展轉型至廢棄物處理逐見成效，預期明年廢棄物業務將開始發酵。

今年國際鋅價因歐洲電力價格持續下滑，能源成本回落，使許多大型冶煉廠多維持高開工率，供應寬鬆再加上經濟復甦緩慢使鋅價下跌。上半年國際鋅價平均每噸約2,900美元，比去年同期的3,872美元，大跌近25％。

鋼聯營收主要來自銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入；鋼聯統計，上半年出貨量近2.7萬噸、年增6.7％，出貨量雖增加，不過在國際鋅價大跌影響下，整體獲利反而比去年同期減少。

廢棄物處理業務量成長，讓鋼聯對未來營運審慎樂觀；鋼聯指出，今年有多項廢棄物將開始從個案轉為通案，最快於年底可取得環評變更，三大類11項廢棄物事業與地方政府有關許可均已就緒，與工業局、環保署申請個案轉通案，於2021年就已陸續申請，今年7月陸續可轉為通案。

其中，最大項目的電鍍污泥未來接單仍有很大成長空間。鋼聯指出，公司電鍍污泥目前一年實際處理量2千噸，轉為通案後，依照環評一年可收2萬噸，未來不需再個別提出申請。另外，焚化飛灰原許可量一年3.5萬噸，明年環評變更許可增加量至5萬噸；含鋅污泥也從2千噸提升至1萬噸；含鋅產品則從一年收4千噸增加至8千噸，預計明年提出申請，估計約半年至一年可通過。

從上半年財報看，鋼聯上半年廢棄物處理營運占整體營收比重已達4成。