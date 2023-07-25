范姓男子涉嫌偷倒營建廢棄物，當場被大湖警分局員警逮個正著，警方當場要求范某將廢棄物載回車上。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

范姓男子涉嫌偷倒營建廢棄物，當場被大湖警分局員警逮個正著。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦上台後非常重視亂倒廢棄物案，指示縣警局及環保局等單位嚴格管控，日前，大湖警分局接獲民眾報案，指稱大湖鄉法雲寺附近出雲古道遭人亂倒營建廢棄物，警方受理追查，埋伏多日後，23日當場逮獲范姓男子涉嫌再載運廢棄物品到同一地點傾倒，警方除要求范某將傾倒的廢棄物裝載回車上，查扣車輛，並將范某及雇主胡姓男子依法送辦。

大湖警分局是在7月13日接獲民眾報案，指稱苗栗大湖鄉法雲寺附近的出雲古道河川國有地，遭不明人士傾倒廢棄物，警方獲報前往現場蒐證、調閱相關監視器影像，並通知河川局、環保局、林務局等相關單位前往會勘，認定傾倒該處廢棄物為未經分類的營建廢棄物，傾倒地點也是屬於國有河川地。

警方經過調閱相關監視器影像，鎖定56歲的姓男子涉嫌駕駛鐵牛車載運廢棄物，49歲的胡姓男子涉嫌雇用范某承攬載運，日前通知胡某到案說明後，持續佈線埋伏緝查范嫌可能出沒時段。

23日上午，埋伏員警發現范某再度駕駛同一部鐵牛車，滿載整車的營建廢棄物至出雲古道偷倒，距離上次偷倒地點僅有1百公尺遠，警方見狀立即現身攔截，當場要求范某將偷倒的廢棄物全部裝載回車上，並將鐵牛車連同廢棄物一併扣回分局。

經查范某是受受雇胡某，清運從大湖鄉台3線上一處老舊房舍拆除後的廢棄物，范某未向主管機關申請核發廢棄物清除處理許可文件，就直接將廢棄物直接運到出雲古道偷倒，詢後，警方將范某依違反廢棄物清理法、竊占罪移送苗栗地檢署偵辦，並依道路交通處罰條例開罰沒入鐵牛車。