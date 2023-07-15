民進黨籍新北市議員張錦豪昨（14）日指控，前立委黃國昌在汐止的住家非但違建變高變胖，且還蓋到國有山坡地保育區土地上，國產署官員也出面表示，確實涉及「違約占用」，將限期騰空返還並追繳租金。

張錦豪近日在臉書連續發文指出，黃國昌稱自家是四層樓住家，結果是五層樓加蓋違建，且還有汐止當地人跟他爆料「什麼頂樓違建，你去他家後面看看，全部都是違建」。張實際走訪後，稱根據老丙建容積160%，建蔽率40%，黃國昌家不僅把剩下的60%全蓋滿，「厲害的是後面沒有人發現就直接蓋在國有地上面，兩塊佔用國有地的使用分區都是山坡地保育區。」

張錦豪稱黃國昌占用國有地使用分區居然是山坡地保育區。（張錦豪提供）

除此之外，張錦豪還強調，經過專業人士計算，地號分別是白雲段13地號大約佔用25平方公尺、秀山段1203地號大約佔用54平方公尺。

另據《ETtoday》新聞雲14日報導，一名國有財產署官員表示，黃國昌住家附近的基地範圍大，有2筆被佔用地。但該官員也提到，並非外界說的「整排都是」。

國有財產署官員還稱，違約佔用國有土地，追繳補償金並無上限，會依公告地價乘以年息5%及佔用面積，再加上5年回溯期，持續追繳對方返還為止，籲盡快出來面對。