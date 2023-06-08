嘉義縣朴子市特定國中及國小附近，近來有男子在自小客貨車上拉下車窗打手槍，還特意下車到國小前用公文包擋住褲襠，遇有女學生就拿開公事包「露鳥」，驚嚇女學生，嘉義縣警察局少年隊喬裝埋伏多日，終於逮住北部來嘉義跑業務的蘇男，他竟稱為了「紓壓」。

嘉義縣少警隊5月22日接獲朴子某學校組長向警察局「少年問題諮詢熱線」反映，學校下午4 時至5時放學時間，有「露鳥客」故意驚嚇女學生，該隊隨即到將這所國中及鄰近國小的周遭監測，並派員埋伏，還有女警喬裝家長暗中觀察及保護學生，但無所獲。

警方查訪曾目擊「露鳥客」的女學生，發現歹徒駕駛自小客貨車，又徒步用公事包遮住，遇有女學生即「露鳥」，調閱比對分析車輛、駕駛特徵，鎖定1輛新北巿車輛。

7日發現這輛車在學校附近出現，分隊長高明良率偵查佐吳明燦、陳政逸追查到30歲蘇男涉嫌，少警隊出示各項蒐證照片，蘇男啞口無言，坦承露鳥。

蘇男供稱，由於跑業務壓力大，心情苦悶，才會「露鳥」。警方姑念他沒有素行前科，嚴詞告誡蘇男不得再有不法行為，蘇男也再三保證絕不再犯，警方將他依刑法234條妨害風化罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。