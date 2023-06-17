富德公墓遭棄置廢棄物 深夜埋伏逮7旬翁辯：500元幫人處理

北市議員徐弘庭日前議會質詢，指富德公墓近來常有不肖業者潛入傾倒廢棄物，連衛生局裝來抓犯嫌的監視器都被偷走，北市警方獲報後專案追查，13日深夜11時許，發現75歲李姓老翁，開著載滿裝潢廢棄木材、工料的貨車，鬼鬼祟祟開入亂丟，李被逮辯稱，是朋友以500元報酬叫他載來處理，警訊後3人被依法送辦。

文山一分局指出，轄內富德坑一帶，地處偏遠、人煙稀少且爲公墓用地，經常傳出有不肖業者，利用深夜傾倒垃圾與工業廢棄物等，因該處監視器數量較少，連環保局架設要來抓偷倒垃圾的移動式監視器都被偷走，

經市議員質詢後，市長蔣萬安要求儘速處理，文山一警方冒著近日連綿陰雨，在公墓角躲埋伏，13日深夜發現75歲李男、46歲王女，開著裝備木屑、廢料的貨車進入，當場將2人攔下並帶回警局。

李姓老翁辯稱，是54歲李姓男子以500元價格，要他將這批垃圾「清掉」，這是他第一次來倒，但李被傳喚到案後，則稱他是以9000元承攬清潔業務，再以2000元轉包給別人，訊後被依違反廢棄物清理法及公共危險罪送辦。

文山一警方呼籲，依《廢棄物清理法》規定，不法傾倒廢棄物者，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，民眾勿因貪圖利益觸法，警方將持續與環保局不定時聯合稽查，杜絕不法濫倒行為，共同守護市民乾淨家園。