巷弄違停亂象讓里長崩潰！中山區永安里長唐楷瀚日前向市長蔣萬安陳情，表示里內學校、補習班林立，因此上下學時間，家長臨停亂象導致交通堵塞，更嚴重影響內科下班人潮疏散，因此希望能在巷弄架設科技執法，不過蔣萬安表示，科技執法有一定設置標準，且所費不貲，市府會再評估，短期以警察局會加派人力去執法。

蔣萬安日前出席中山區里長座談，會中唐楷瀚提案，希望能在里內巷弄加裝科技執法，唐楷瀚表示，蔣市長常在講里長是市政的末梢神經，永安里人口數眾多，補習班林立，有托育中心才藝班補習班30到40家，臨停違規問題很嚴重，下午5到7點，還有7點的垃圾車據點，巷弄空間直接變單行道，尤其內科車潮下班火氣很大，喇叭噪音口角衝突層出不窮，因此建請商討科技執法進入巷弄，這樣除了有效改善行車違停問題，也可安裝監視器設備取締。

不過台北市警察局交通大隊表示，目前台北市科技執法有34處，今年預計再設置4處，由於一套路口多功能科技執要價330萬，因此目前設置重點仍以重要幹道以及違規熱點，或是事故要點以及車站醫院周邊設置。至於里長反映的巷弄，已責成中山分局加強取締。

蔣萬安則表示，如同交大所說，科技執法有一定設置標準條件，所費不貲，市府會再評估，目前警察局會加派人力去執法，要先讓違規民眾產生嚇阻效果，當然也以不加重警察負擔為前提。

蔣萬安說，再者也會請交通局交工處到現場會勘，看看還能做什麼樣的規畫，以多管齊下的方式，就是希望在下課的時候，來改善每一次下課時家長違規停車的情形。

不過唐楷瀚也表示，里內已經跟交工處會勘多，但是取消許多停車格緩不濟急，對於家長心態在最近距離讓小朋友可以安全下課，所以違停亂象不減，另外轄區的大直派出所只有38位警力，除了處理違停還要處理車禍，提高見警率恐怕不是解法。

對此蔣萬安僅說，如果真的有需要再來考量科技執法可行性，目前短期內以警力為主。 同時此案也會列管3個月，希望能有所成效。