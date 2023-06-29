在職場免不了面臨各種壓力，一名男子表示，本以為台大碩士畢業進到科技業，人生就此一路順遂，但他觀察同事每天為了工作賣命，彼此間沒有交流，「彷彿全被拴上狗鍊」，他感嘆自己一直追求的光環如此不值，成為大家口中的社畜，「不知道人生意義在哪？」貼文吸引網友關注。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，原以為台大碩士畢業後，到科技業上班會一帆風順，登上人生巔峰，成為人生勝利組，進職場發現周遭的同事彷彿都被拴上狗鍊，每天朝九晚五勤奮地工作，彼此間沒有交流、空氣凝重，他才意識到自己追求的光環這麼不值。

原PO逃避現實的方式就是看動畫和打遊戲或抽菸，但想到隔天又要到公司上班，就覺得自己很悲哀，「一直在負面情緒裡循環，也不知道人生意義在哪？」他問網友該如何調適心情。

貼文引發網友共鳴，「同感！現在工作不差，薪水也還過得去，但每天都過得很沒靈魂」、「我們這些家裡沒礦、沒背景的人，生來就是被訓練成為企業工作、幫別人賺錢跟實現夢想的人」、「彷彿看到了自己的內心世界，但工作五年後已經被同化了，因為也沒有更好的選擇⋯⋯」。

也有人認為工作需要熱忱外，也要知道自己在職場上的定位及價值，如此一來才能從中找到成就感，「身為讓社會變得更好的其中一份子，你應該要感到驕傲，在你的成長階段也享受到這個社會其他人努力留下的資源，現在輪到你要付出了，就當個成熟的大人不要逃避吧」、「等你出社會夠久，就會慢慢察覺自己要的目標，開始可以為自己定義價值，就會慢慢找到自己所嚮往的成就感了」。

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363