演藝圈資深男藝人陸續被踢爆性騷擾，以愛妻形象聞名的宥勝和黑人陳建州也翻車，人設瞬間崩塌，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，營造出愛妻形象的男性，會讓人懷疑是為了達到某種目的，讓他覺得怪怪的，因夫妻關係就是柴米油鹽醬醋茶，一起經歷瑣碎的生活、共同面對困難，他直言「哪來這麼多粉紅泡泡？兩人之間的愛彼此知道就好，這才是真實的生活。」

謝宗學今（29）日凌晨於個人臉書粉專指出，看到一個個以愛妻為人設的公眾人物，涉入性騷擾爭議，其實愛妻這件事根本不需刻意表現或宣揚，每天生活的點滴就是一起聊天、吃飯、追劇、睡覺、面對困難、照顧孩子等，這些才是累加起來的感覺，夫妻間的感情兩人知道就好，這才是真實生活。

謝宗學說，現在看到太過刻意在社交媒體表現愛妻行為的男性，都會覺得怪怪的，懷疑是意圖達到某種目的，刻意塑造的人設。他也強調不能一竿子打翻一船人，但真實生活就是柴米油鹽醬醋茶，「哪來這麼多粉紅泡泡？兩人之間的愛彼此知道就好，旁人的想法、眼光，一點都不重要。」

許多人也認同謝宗學的觀點在下方留言，「真的，鞋好不好，只有腳知道」、「平日刻意經營的形象越好傷害越大⋯⋯」、「真的，感覺自己知道就好，太高調的真的就是很擺明， 讓人覺得怪」、「 演出來的十之八九都是人設」。

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