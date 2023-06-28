藝人大牙昨自爆11年前遭黑人陳建州撲床欲侵犯，過程中還脫口說出「妳范范姐就很不愛這種事啊！」一名男子表示，妻子生完小孩後就用各種理由拒絕行房，他無奈地說「多少夫妻生完小孩就沒有性生活的，我能懂黑人的感受」，但網友看了他的PO文後，都毫不留情地開罵。

原PO昨（27）日於臉書社團《匿名2公社》指出，妻子婚前就表明不喜歡做愛這件事，但至少一個月還會有一次，婚後就變為幾個月一次，後來生完小孩，妻子又以家事太多太累等各種理由推託，至今小孩已5歲，房事次數寥寥可數。

原PO表示，他對居家環境清潔要求不高，岳母也會到家裡幫忙煮三餐，妻子只要顧小孩，「我每天上班也很累啊！房事不配合，難道是要我去外面找嗎？多少男人真的可以這樣忍一輩子的？」因此看到大牙爆料黑人喊「范范不愛那種事」，他能懂黑人的感受，「多少夫妻生完小孩就沒有性生活的？」

PO文讓一大票網友吐槽，「能打出這些，表示你從來沒好好關心過妻子，帶小孩真是超級累的事情，加上生完小孩真的會性冷感」、「你一定沒自己單獨顧過小孩」、「這能跟黑人的事情相提並論嗎？」、「我過著無性生活都超過10年了，男人有很多方式可以解決生理需求啊」、「女人荷爾蒙的變化，男人永遠不會懂的」。

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