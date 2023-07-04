《大學生了沒》出身的女星陳艾琳，2019年和同為班底的顏庭笙（Alex）結婚，育有一個寶貝女兒，現把重心放在家庭和經營花藝店，但仍不時會透過社群分享近況，近日她分享到泰國旅遊的美照，其中她穿上比基尼打網球，超火辣身材讓網友都驚呼不已。

陳艾琳曬出多張老公視角美照，透露包下像莊園的別墅，在裡面吃東西、游泳、按摩及喝西瓜椰子汁等，甚至還解鎖擁有整個網球場的滋味，讓她興奮直呼：「很久很久沒有放這麼空了！身心靈都很舒服！」

陳艾琳穿比基尼打網球，好身材藏不住。（圖／取自陳艾琳IG）

而她也穿上綠色的比基尼，長髮隨興紮起，在泳池旁邊、網球場展現前凸後翹火辣身材，筆直美腿和渾圓美尻在鏡頭前一覽無遺，讓網友眼睛大吃冰淇淋，「穿這麼辣打網球合理嘛」、「身材也太好了」、「我的天啊啊啊啊啊~大辣加滿」、「這屁股犯規」、「看了更想出國了」，好身材也吸引超過萬人點讚。

陳艾琳近年來淡出演藝圈，投注於花藝事業，成立「浪花」花藝與「齊學」花藝學習機構，當初她在罹患憂鬱症時接觸花藝，現憂鬱症已痊癒，她也找到心之所向以及願意付出、努力的事情。