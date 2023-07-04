藝人陳建州遭大牙指控性騷，對此，黑人反對她提告並求償1000萬要求道歉，沒想到昨(3日)疑似有了新動作，即是陳建州被指買網軍洗版大牙臉書，對此，財經網美胡采蘋也做出回應。

大牙昨(3日)在臉書PO文，曬出她與一名網友的私訊截圖，只見對方自稱從事廣告行銷，內容主要告知她耳聞有人在找公關公司跟網路口碑公司，接著提醒：「要小心後面有網軍攻擊妳，希望妳能順利度過這一切，加油」，對此，大牙坦言並不意外，並強調會堅持勇敢面對這一切，果不其然隨後就有網軍現身，在貼文下方重複狂洗留言：「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」。

對此，財經網美胡采蘋曬出李靚蕾曾公開過王力宏購買大陸網軍的收據，內容清楚標示工作內容以及價碼，接著直言：「黑人用來攻擊大牙的網軍，我真的要笑倒在地了，所以王力宏當年攻擊李靚蕾的網軍是不是請黑人下單的。這些男明星是不是太荒謬了」，網友則紛紛回應：「慣用的技倆都是一樣的，先找人抹黑對方」、「好明顯的網軍喔，應該是選了便宜的方案」、「模板也多新增一些吧」。

胡采蘋日前就透露被母親詢問：「你是跟范范有仇嗎，為什麼一直罵她呀？」她不諱言表示：「現在應該是全台灣都跟他們倆有仇吧」，網友則點出陳建州及范瑋琪夫妻倆遭炎上關鍵：「范建目前是兩岸唯一的共識」、「黑人的前經紀人火上加油，當然更加令人憤慨呀」、「不是有仇，而是他們之前嘴別人的時候毫不留情，說他們誇大不實也不為過，現在只是請他們面對事實的真相」。

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