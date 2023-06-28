許多長輩即便手上有錢，生活仍過得很節儉，一名男子抱怨，母親每個月有2萬5000元的退休金可領，他們兄弟倆也會各給2萬元生活費，總計1個月有6萬5千元，但母親為了省電費捨不得開冷氣，就連孫子回阿嬤家，也被熱到提早閃人，他直呼「別搞得親戚以為我們兄弟不孝」，貼文引發網友討論。

原PO近日於臉書社團《匿名2公社》指出，兄弟倆每月各給母親2萬元，另外母親自己每個月也可領2萬5000元退休金，生活費很充裕，但母親依然相當節儉。近日氣溫炎熱，考量母親家裡冷氣老舊較費電，幫忙換了新的變頻冷氣，但母親依舊捨不得開冷氣。

原PO表示，就連孫子回阿嬤家，也只能吹電風扇，最後搞到孫子熱到受不了提早離開，他抱怨，「媽！這就是妳要的嗎？別搞得親戚以為我們兄弟不孝。」

但網友認為長輩省吃儉用的觀念已無法改變，勸他別再插手，「老人家省習慣了，要讓他們改變習慣比較難」、「你不懂老人家的節儉啦！也沒啥好爭或好生氣的」、「放下吧！尊重他們的生活方式也是另外一種孝順」、「很多長輩連風扇也不吹啊」。