漢來美食7月配合美國國慶的節日氛圍，與美國肉類出口協會攜手合作，自7月4日至8月4日推出「美牛狂歡節」，民眾大啖牛肉料理，還有機會抽到6000元餐飲禮券。（柯宗緯攝）

「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出特色菜色：爐烤肋眼。（業者提供）

「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出特色菜色：牛肉握壽司。（業者提供）

歷經新冠疫情、俄烏戰爭造成的國際通膨，進口肉品價格在市場翻漲好幾波，不少民眾眼中牛肉似乎也成了奢侈品。漢來美食7月配合美國國慶的節日氛圍，與美國肉類出口協會攜手合作，自7月4日至8月4日推出「美牛狂歡節」，民眾大啖牛肉料理，還有機會抽到6000元餐飲禮券。

漢來美食指出，牛肉是世界上消費量第3大的肉類，台灣95％以上的牛肉仰賴進口，對比日本、澳洲等產地牛肉，美國牛肉更是深受饕客喜愛。但疫情期間，美國牛肉價格一路狂飆，就連美國民眾也快吃不起牛排，雖然疫情後供貨與價格趨於回穩，但仍有波動、且價格居高不下。

漢來美食表示，美牛獨特的肉質香氣，有許多死忠的饕客非美牛不吃。美國牛的魅力主要來自於它的穀物飼養方式，穀飼牛的肉質鮮嫩、油脂味道濃郁，且隨著牛隻的油脂分布不同、運動量不同，會有不同的口感和風味，吃起來也特別有香氣。

「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯。而位於漢來大飯店的焰‧牛排館則精選四款Prime級美國牛肉套餐。

另外，漢來美食針對「來美食APP」推出會員限定活動，活動期間內至漢來大飯店45樓焰牛排館和全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1000元；並使用「來美食APP」集點，即可獲得漢來美食6000元電子抵用券抽獎機會一次。