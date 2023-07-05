調查人員利用上下午時段進入巢區找尋鳥蛋，發現後將鳥巢定位及記錄，在距離約2公尺處插上號碼旗。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府每年4至9月在蘭陽溪南北岸、新城溪口及南澳溪南岸出海口繁殖區圍設管制，並於6月中加強每日巡守工作。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

小燕鷗寶寶和鳥蛋。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

小燕鷗為海洋保育類野生動物，每年從南半球飛來台灣繁殖，避免人車進入小燕鷗繁殖區干擾育雛，縣府每年4至9月在蘭陽溪南北岸、新城溪口及南澳溪南岸出海口繁殖區圍設管制，並於6月中加強每日巡守工作。縣府呼籲民眾切勿闖入，以免遭處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

小燕鷗喜歡成群活動，發現獵物會在空中定點後俯衝捕食小魚蝦，5至7月是牠們築巢繁殖的高峰期，喜歡在海邊開闊平坦或坡度平緩沙地、砂礫或卵石地群聚繁殖；每巢產卵1到3顆，雌雄鳥輪流孵卵育雛，孵化期約三星期，雛鳥為早熟性約需20至24天長成，能獨立自主生活需一個月以上。

宜蘭縣野鳥學會今年4月起進行小燕鷗繁殖調查計畫每週監測工作，調查人員利用上下午時段進入巢區找尋鳥蛋，發現後將鳥巢定位及記錄，在距離約2公尺處插上號碼旗，以利後續追蹤。

因沙灘溫度高，為避免干擾小燕鷗親鳥為鳥蛋降溫，因此調查人員會避開正午12時至下午2時進入巢區，也會在每個巢位記錄後儘速離開，降低對小燕鷗的干擾。至6月25日巢數統計，蘭陽溪口500巢、南澳溪口168巢，共計668巢，另外新城溪口則由無尾港文教促進會進行巡護工作，目前發現14巢。

縣府農業處呼籲，依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用；為降低外來干擾，影響小燕鷗育雛，已於小燕鷗繁殖區域設立圍籬，避免人車闖入；闖入管制區者將依動保育法第41條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。