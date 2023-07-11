中華電6月自結合併營收為186.5億元、年增加7.3%；歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元；EBITDA為73.8億元、年減少0.4%；稅後EPS為0.43元，較去年同期持平。中華電第二季合併營收達534.6億元、達成率100.4%～101.0%；營業淨利為122.6億元、達成率108.9%～110.0%；稅前淨利為126.7億元、達成率109.7%～111.6%；歸屬母公司業主淨利為99.3億元、達成率110.5%～113.0%；稅後EPS為1.28元、達成率110.5%～113.0%；皆大幅超越財測目標。

中華電累計上半年合併營收達1076.7億元、達成率101.7%～102.4%；營業淨利為244.3億元、達成率109.9%～111.7%；稅前淨利為249.3億元、達成率110.7%～112.9%；歸屬母公司業主淨利為195.8億元、達成率111.5%～114.3%；稅後EPS達2.52元、達成率111.5%～114.3%；同樣都大幅超越財測目標。

台灣大6月自結合併營收150.8億元，較去年同期成長5%；EBITDA為31.0億元；營業利益16.2億元，較去年同期成長8%；稅後淨利11.1億元；稅後EPS為0.39元。台灣大累計前半年合併營收865.6億元，較去年同期成長7%；EBITDA為175.9億元；營業利益87.7億元；稅後淨利為57.5億元；稅後EPS為2.04元。

台灣大6月行動服務營收創四年新高，年增率達6.3%，智慧型月租用戶ARPU為5G開台以來新高，年成長達3.5%。台灣大在獨門方案持續強化用戶黏著度下，6月攜碼流出用戶數亦創新低。獲利方面，6月在5G、電商、家用寬頻三大成長引擎同步帶動下，合併EBITDA年增5%，突破30億大關，來到歷史新高，合併營業利益亦為499之亂以來新高，年增達8%。

遠傳6月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為72.14億元、26.78億元與9.74億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為5.1%、3.7%與22.4%，單月稅後EPS為0.30元。遠傳累計上半年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.2%、4.2%與19.0%，達到440.04億元、158.55億元與55.2億元；累計稅後EPS為1.69元，年增率為19.0%，如排除業外一次性利益，年增率為15.9%。遠傳上半年各項指標皆超越財測，稅後EPS為達成率113.4%。