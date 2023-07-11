疫後內需強勁，築間餐飲集團前6月營收達到29.45億元，年增率高達52.62％，創下歷史新高紀錄，帶動第二季、上半年營收同創新高。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，除了接下來既定的展店計畫，目前也正積極籌備3至4個全新品牌，年底前目標總店數預估將超過200家，全年度營收上看60億元，明年將如先前規劃登錄興櫃。

值得一提的是，5月受惠於母親節檔期，較去年同期成長108％，及6月受惠端午節連假檔期，較去年同期成長70％。 展望後市，築間表示，迎接暑假旅遊及聚餐熱潮，自助吧部分除了不定期更換食材品項之外；冰品部分全台第一獨家引進日本原裝進口明治冰淇淋，全力搶攻暑假檔期商機。

展店布局方面，持續看好內需市場動能及暑假聚餐旺季，下半年展店持續加速，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」雙品牌同時進駐台中中科商圈福林路、國安一路上的「J Town」包棟的1、2層獨棟商業空間，其中「築間幸福鍋物台中中科店」室內空間160坪共規劃170席，將成為築間幸福鍋物全台最大旗艦店。海外展店布局部分，除了先前規劃的日本及美國外，目前也積極朝印尼、新加坡及澳洲等市場推進，國內及海外同步拓點展店，擴大營運版圖。

林楷傑表示，集團為了挹注新動能今年更積極創立新品牌，特別是近幾年觀察到隨著韓流文化在全球強勢蔓延，觀察到台灣消費者對韓式料理接受度高，為開發年輕客層及拓展客源，築間決定跨足韓國烤肉市場，而且一次推出兩個全新韓國烤肉品牌，初期將以「獨立街邊店」店型，首家店選址在台中市公益路上。也預計再創立以鍋物為主的麻辣火鍋品牌及目標客層鎖定18至35歲的年輕人最愛的酸菜魚品牌。

因應集團展店計畫，需要更多餐飲新血及人才加入，築間餐飲集團祭出1年4次調薪機會及主管享有1年2次紅利獎金搶餐飲人才，基層服務人員起薪3.3萬元，外場服務人員平均薪資大約是4萬元，高於主計處公佈餐飲業平均薪資36113元，店主管更是上看5.2萬元起。