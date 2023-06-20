六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。目前實收資本額1.7億元、六角持股74％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌。

王座旗下品牌目前在台灣共有46家直營門市，包括銀座杏子豬排24家、段純貞8家、京都勝牛8家、大阪王將6家。海外則透過代理授權拓展版圖，目前段純貞香港5家、美國2家，京都勝牛香港2家，合計海內外共55家門市。

王座2022年合併營收9.21億元、年增達24.04％，創歷史第三高，營業利益創0.15億元次高，較前年虧損0.83億元轉盈、終結連4年虧損。稅後淨利0.15億元，較前年虧損0.82億元大幅轉盈，終結連4年虧損、改寫歷史次高，每股盈餘0.89元則創新高。

六角暨王座董事長王耀輝表示，集團憑藉全球經營國際餐飲品牌成功經驗，加上王座餐食營運管理實績，吸引國內外餐食品牌願意授權品牌。王座藉由國內外代理品牌拓展台灣餐食市場，並將代理品牌推向國際展店，以授權再授權的模式展開與同業的差異化營運策略。

王座今年初取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首家直營店預計第三季在板橋開出。王座借鏡學習六角品牌代理加盟經營的豐富經驗，規畫在台灣市場啟動餐食加盟模式，挾直營、授權與加盟的多角化經營策略，墊高競爭優勢。

王座2023年首季稅後淨利3106萬元，季增達29.3％、較去年同期虧損378萬元顯著轉盈，每股盈餘達1.82元，單季即賺贏去年全年、創下歷史新高。展望後市，王座規畫在台灣再新展6～8家店，目標今年營收年增近2成、上看11億元，與獲利表現齊創新高。