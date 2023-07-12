搶攻疫後餐飲復甦商機，引進香港米其林港點專賣店「添好運」的和億生活集團加速展店，9月插旗「新店裕隆城」開出台灣第16間門市，目標三年內總店數達到25至30間。因應拓點需求並將釋出200個工作職缺，同時上調平均薪資5％，管理幹部年薪上看破百萬。儲備幹部起薪最高可達4萬。

疫情解封，餐飲業迎來商機，和億生活集團展現強勁營運動能，旗下米其林一星「添好運」上半年業績穩健成長20％。和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，和億集團啟動組織優化，並培育人才儲備競爭力，且重視人才的選育用留，每年維持7月進行年度調薪。今年依照工作表現及績效考核結果，今年平均調薪上看5％。

因應集團發展計畫，和億生活集團將再擴大招募200個職缺，包含內／外場，儲備幹部、廚師、正職與計時人員等職缺，薪資調幅優於市場平均值，2023年依業績與個人績效考核上調員工薪資，加上每季提撥百萬績效獎金，管理幹部年薪上看破百萬。儲備幹部起薪最高可達4萬，並依和億人才學院訓練規劃，外場最快6個月可晉升店經理，內場最快18個月可晉升店主廚，挑戰百萬年薪不是夢。

突破台灣走入高齡化與少子化世代，添好運除了率先數位化轉型，導入數位點餐、智能機器人輔助收送餐點，提高混齡環境，歡迎中高齡、二度就業求職者再度投入職場，拆解工作內容細分化與排班配置，讓中高年級實習生與二度就業求職者可依生活方式調整排班時數，同時兼顧家庭與生活，成就樂齡退而不休多采多姿生活。

「添好運」並將自7月15日至9月17日，舉辦令人期待的服務大使競賽，鼓勵添好運的服務人員們通過卓越的服務、優質的態度及對顧客需求的細緻關注，獲得好評及肯定。評選方式為顧客到店消費後，提供評選問卷，填寫問卷完畢即可獲得添好運好禮紫米薏仁椰奶兌換券乙張。