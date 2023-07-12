交通部觀光局公布旅宿業相關統計，今年上半年國內民宿較去年同期增加551家，顯示民宿較不受疫情衝擊，且在疫後更為活躍。另列管的非法民宿有593家，其中屏東縣以157家最多，南投125家居次。

台灣民宿總數達到1萬1139家，總房間數為4萬7691間，前5名縣市分別為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣與屏東縣，5個縣市就佔了整體3分之2的數量。觀光局表示，合法民宿較去年同期增加551家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

列管的非法民宿全台有593家，較去年同期減少34家，觀光局認為是地方政府有積極稽查所致。據統計，非法民宿以屏東縣157家最多，南投125家居次，上半年各縣市共開罰213件、罰款金額達1068.4萬元。

旅館方面，國內擁有3325家合法旅館，較去年同期減少13家，減幅不大。另有列管的非法旅館338間、日租套房651間，上半年全台開罰411件、罰金5150.8萬元。

觀光局指出，未合法旅館列管家數989家，較去年同期減少127家，主因是地方政府積極取締，如經查察未見營業或已無接受訂房即解除列管。