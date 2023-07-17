屏東王姓男子前年因3歲兒子尿床、調皮，竟與許姓男子老虎鉗夾生殖器及鯊魚劍毆打，長期凌虐男童致死，最高法院駁回王的上訴，以對未滿18歲之人凌虐致死罪將他判囚14年6月定讞。許男二審被依對於未滿18歲之人施以凌虐判刑3年，因未上訴已確定。

王男的兒子案發剛滿3歲，許是王男已故配偶的乾兒子，許與其配偶在2021年2月24日位於屏東縣的一家宮廟與王、男童同住，男童因尿床、調皮，同年3月1日至13日間，王及許在管教、處罰的過程中施暴。

王及許持木製器械、耙子及鯊魚劍毆打男童，以金屬細夾戳刺男童，許男另將男童右手手指浸入溫度過高之熱水、持老虎鉗夾男童的生殖器，長期凌虐男童，王及許還用手大力揮擊男童右額部，導致男童右側硬腦膜下出血、右眼底出血等傷害。

男童在2021年3月13日晚上7、8點左右，因右側硬腦膜下出血陷入昏迷，在宮廟階梯摔倒，經送醫院救治後，同年4月19日因頭部創傷併右側硬腦膜下腔血腫續發中樞衰竭而死亡，之後因家庭暴力及性侵害防治中心通報警方，檢警逮獲王及許。