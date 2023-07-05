前立法院長王金平今晚為國民黨總統參選人侯友宜成立「團結前進作伙拚 立委侯援會」，現場聚集除了歷屆立委，包括副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀主與盧秀燕等執政縣市首長到場，王金平致詞時，除了強調侯是能讓兩岸和平的人，強調侯是好酒沈甕底，也建議侯「頭要軟、腳要勤、腦要清、心要熱」勝利之道就在其間，勝利之道，就在其間。

王金平開場先改寫狄更斯著名的雙城記首語「這是最好的時候，也是最壞的時候」，他也說「我們正走向勝利之路，我們也可能正開啟失敗之門」這一切的選擇，都在我們一念之間，強調要有美好結果，我們就要做正確的選擇，走正確的路，做正確的事。

王金平強調，我們不能在時代的夾縫中，左盼右顧，想東想西，猶疑不決。當斷則斷，不斷自亂。認定對的路線，支持對的人，勝利一定會屬於我們的。

王金平說，放眼台灣，只有國民黨，只有行事穩健的侯友宜，可以讓台灣在兩強之間搭起和平的橋樑，而不是愚蠢地成為被人控制操縱的工具。

王金平強調，侯不是「踦尾包衰」，是「好酒沈甕底」，今天的困境，正是上天要考驗你，做人要磨，人生才有價值，做牛要拖，付出辛勞的成果，更能體會勝利的甜美。

王坦言，現在低迷選情大家難免焦慮，會有諸多的批評，但一切都是「愛之深責之切」，他建議侯友宜「頭要軟、腳要勤、腦要清、心要熱」，有許多要化解、要拜託的人事物正待侯出面，且拜佛不嫌路途遠，更要想清楚、想周全再發言，出弓沒有回頭箭，並用熱情化解冰涼，勝利之道就在其間。

面對選期低迷，王也說，「火旺燒不久，燒久就會變灰夫」慢火耐燒會久長，大隻雞慢啼，不啼則已，一鳴驚人，有人風頭當旺，親像戲棚頂的皇帝，風光一時做未久，我們就在戲棚腳，一步一腳印，道路坎坷也著走，走到勝利的境界。