國民黨總統參選人侯友宜支持度低迷，原先挺侯色彩鮮明的國民黨立委鄭麗文也主張「換侯」。對此，國民黨立委鄭正鈐認為，鄭麗文會有這樣的轉折，是思考如何在這種局面中，以最快方式有所突破，他更透露，鄭麗文憂心若2024選的很糟，搞不好未來就不會有國民黨了。

針對侯友宜選情，鄭正鈐昨（10）日在政論節目《少康戰情室》中指出，要怎樣才能讓國民黨力挽狂瀾贏得勝選，這是很多藍營支持者共同心聲。針對鄭麗文換侯的主張，鄭正鈐強調，鄭之前是大力挺侯的人，且非常非常挺侯，當時也是認為中央黨部應該要趕快徵召侯友宜，避免不必要紛擾。如今會有這樣的轉折，鄭正鈐認為，鄭麗文一定是想了很多，思考要怎樣以最快方式對局面有突破。

鄭正鈐透露，鄭麗文曾私下跟他討論過，國民黨要怎樣才能繼續往前走，而不會死在2024，鄭麗文憂心，若2024國民黨選的很糟，搞不好就沒有接下來了。

鄭正鈐提到，國民黨徵召過程有分三階段，若黨中央有一個很好的說法，讓大家覺得是合理的，並把該整合的整合起來，國民黨還是有機會。