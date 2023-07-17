【全程字幕】凱道致詞台下反應不如預期？ 侯友宜：尊重柯文哲支持者 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜針對昨天參加「公平正義救台灣」活動致詞時台下爆出噓聲一事表示，不管是聲音或有動作也好，「我都坦然面對」，民主政治本來就是可以傾聽不同的聲音。

新北市長侯友宜今（17日）天上午主持新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮，並接受媒體聯訪。媒體提問，對於昨天到凱道參加「公平正義救台灣」活動上台致詞時台下有噓聲及倒讚的看法。

侯友宜回答，他昨天在現場完整地將社會公平及居住正義呈現出來，現場也有很多支持他的人，至於現場的狀況，不管是聲音也好或是有動作也好，「我都坦然面對」，民主政治本來就是可以傾聽不同的聲音。

媒體追問，對於媒體人吳子嘉爆料「藍白」可能合作在11月共推一組總統參選人的意見。對此，侯友宜表示，會團結所有人的力量，一起凝聚讓民進黨下架。

侯友宜指出，民進黨政府說一套做一套，大熱天穿外套，完全沒有傾聽在烈日底下所有人民的聲音，反而在台北圓山大飯店吹著冷氣說風涼話，希望把不公不義、完全沒有辦法傾聽人們聲音的民進黨下架。

媒體提問，對於前高雄市長韓國瑜可能不會出席國民黨全代會的看法。對此，侯友宜表示，他沒有辦法知道韓國瑜如何安排行程，「我對團結所有人一定有信心」，會傾聽所有不同的聲音，讓這些聲音能夠凝聚最大的力量。

對於陸生團訪台，侯友宜指出，任何人對兩岸的交流對話，都是往好的方向在走，希望兩岸能夠穩定，台海能夠安全，就是要經常對話及交流。（編輯：戴光育）1120717