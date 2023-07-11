台南市議會國民黨團偕同台南市韓友會率先表態「力挺侯友宜選總統」，並呼籲其他縣市議會國民黨團一起拉抬侯友宜的聲勢。（洪榮志攝）

2024總統大選國民黨遲遲未能完成整合，讓地方看不下去，民進黨總統參選人賴清德本命區的台南市議會國民黨團，今天偕同台南市韓友會率先表態「力挺侯友宜選總統」，並呼籲其他縣市議會國民黨團一起拉抬侯友宜的聲勢。出席的韓友會理事長「挑大師」廖盛芳也強調，韓國瑜已經決定不選總統，但韓一定會支持國民黨的參選人，只要「韓國瑜支持誰，韓友就支持誰」。

國民黨團書記長蔡育輝今天帶領尤榮智、方一峰、林燕祝、許至椿、曾培雅、蔡淑惠、盧崑福、林美燕、李中岑、蔡宗豪等黨團議員，以及韓友會重要幹部，共同在市議會舉行「愛台灣力挺侯友宜選總統」記者會。

黨團表示，除了力挺侯友宜選總統，也請大家不要聽信謠言，中央黨部不可能換人，侯友宜當選總統，無論治安、經濟、社會都會更和諧，只有下架民進黨，台灣才不會淪為鬥爭的工具。

黨團還認為，相信人民眼睛是雪亮的，不會相信民進黨的換侯耳語，也不會被民進黨分化，民進黨除了會選舉，甚麼都不會，搞分化更是拿手，很高興韓友會站出來力挺侯友宜選總統，民進黨執政前瞻編了8000多億元，但人民完全沒有感受，錢花到哪裡？大家要集中選票下架民進黨，千萬不要被帶風向分化。

挑大師強調，侯友宜犯了甚麼錯，民調會大幅滑落？台灣應該學習國外制定民調法，不要隨便甚麼人都可以做民調，卻不需負使人不當選的法律責任；雖然侯友宜的人格特質及行事風格，的確跟韓國瑜不一樣，但韓友們欣賞侯友宜的一絲不苟，支持侯友宜的恢復特偵組，只要「韓國瑜支持誰，韓友就支持誰」。