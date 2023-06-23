美國民間探險業者「海洋之門」（OceanGate）潛水器「泰坦號」（Titan），18日在北大西洋下潛探訪1912年沉船「鐵達尼號」殘骸途中失蹤，22日搜救指揮部在沉船位置不遠處尋獲泰坦號碎片，研判潛水器在深海內爆，艙內5人恐瞬間喪命。2021年曾搭泰坦號下潛的一名德國探險家週三受訪時表示，回想起來，那是一場猶如「自殺任務」的航行，自認當時有些天真，能活著回來「極其幸運」。

綜合英國《太陽報》、《每日郵報》、美聯社報導，今年60歲的德國探險家羅伊伯（Arthur Loibl）2021年搭過「泰坦號」下潛深海探訪沉在海底的鐵達尼號。憶及那趟大膽探險，他說：「做這種事的人，個性得有幾許瘋狂。」羅伊伯去過南極、北極，曾搭米格-29戰鬥機飛越俄羅斯，但他自認2021年探訪鐵達尼號殘骸是最為冒險至極的一次經驗。

已自商界退休的羅伊伯說，2016年造訪南極時首度有了親睹鐵達尼號殘骸的念頭，當時某家俄國公司開價50萬美元（約新台幣1553美元）。隔年他向設於美國華盛頓州的「海洋之門」付了11萬美元（約台幣341萬元）預約2019年行程，但當時並未成行，因為海洋之門第1艘潛水器測試沒過關。

"If you do things like this, you must be a little bit crazy."



Arthur Loibl, a former OceanGate passenger, describes his 2021 trip on the Titan submersible, which is currently missing in the Atlantic.



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Vídeo cedido por Arthur Loibl ao Correio Braziliense. pic.twitter.com/JpToauAh7P — Rodrigo Craveiro (@rodrigocrave42) June 23, 2023

Photos of #Titanic wreckage, these photos were taken by a German tourist and adventurer #ArthurLoibl from inside the #Titan submersible in 2021 (@arthur_loibl).

A British-Pakistani businessman #ShahzadaDawood and his 19 years old son Suleman Dawood (a student of Strathclyde… pic.twitter.com/UyshjohqzU — Senator Sehar Kamran T.I. (@SeharKamran) June 22, 2023

2021年8月羅伊伯終於一償宿願，同行者除了2名英國人，還包括海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）與外號「鐵達尼先生」的法國海洋學家納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）。羅許與納爾吉奧萊都在18日下潛乘員之列。

羅伊柏認為全長6.7公尺的「泰坦號」缺陷不少，除了測試未過關，後來有一趟下潛1600公尺的行程也被迫放棄，「我參加的是第5趟，當時比預計時間晚了5個鐘頭才出發」，因為必須先解決零件脫落與電力問題。他說，即將出發前，為潛水器提供平衡穩定作用的管子鬆脫，僅以束帶綁緊，「我對這一點倒是沒怎麼擔心」。

他向德國《畫報》描述：「當時有如一場自殺任務。」

羅伊伯形容「泰坦號」有如一根幾公尺長的金屬管，艙內只鋪了一片金屬板，「不能站，不能跪，乘員彼此緊挨著坐或坐在別人身上，還不能有幽閉恐懼症」，全程總計10.5小時，他只能盤腿而坐，「空間僅2.5公尺，氣溫4度，沒有椅子」，艙內只有一處用黑布遮蔽的簡易廁所。在海中下潛與上升的2.5小時期間，潛水器關閉燈光以節省能源，唯一照明是螢光棒。

羅伊伯回憶，那次深潛他見識到驚人的鐵達尼號景象，總共繞行殘骸2次，其中一次潛水器甚至落在鐵達尼號甲板上。比起其他人只看到一片殘骸，他自認非常走運。泰坦號傳出失聯消息後，想起自己2年前也曾走過同樣的深海冒險之旅，他密切關注：「我感覺很糟，緊張不已，胃部沉甸甸。那次我必定極其幸運。」