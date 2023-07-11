大陸中工網報導，中國石化集團公司新聞辦11日透露，中國大陸首條百萬噸、百公里高壓常溫密相二氧化碳輸送管道「魯石化－勝利油田百萬噸級CCUS項目」二氧化碳輸送管道正式投運，標誌著中國大陸首次實現二氧化碳長距離密相管輸，對推動中國大陸CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）全產業鏈規模化發展具有里程碑意義。

據介紹，該條管道全長109公里，每年可將170萬噸齊魯石化生產捕集的二氧化碳輸送到勝利油田的地下油藏進行驅油封存。該管道是「齊魯石化－勝利油田百萬噸級CCUS項目」的重要一環。

該專案成功攻克3項核心技術，研發了液相二氧化碳管輸增壓泵、高效二氧化碳密相注入泵2項關鍵裝備。與油品管道相比，二氧化碳管道的安全輸送、設計施工、特殊措施難度更高。大陸國內沒有二氧化碳高壓常溫密相輸送的先例，為了防止二氧化碳洩漏後造成低溫傷害，管線需要埋在2米的地下。為防止低溫帶來的土壤凍脹和環境損害問題，選擇常溫液態輸送工藝，需要保持足夠的壓力。因此該管道首次使用了具有自主智慧財產權的大陸國內首台套大排量增壓泵，壓力高達12兆帕，同類型的燃氣管道僅需要0.7兆帕，相當於指甲蓋大小的面積承受了120公斤的重量。

自2022年8月宣布投產以來，「齊魯石化－勝利油田百萬噸級CCUS項目」主要採用槽車運輸的方式，將二氧化碳從齊魯石化運輸到勝利油田。管道投產後，每年可減少車輛運輸4萬輛次，減少天然氣（車用燃料）約 200萬標方，大幅降低公路運輸安全風險、運輸成本和沿線公路交通資源占用，減少運輸環節二氧化碳排放0.4萬噸。

「齊魯石化－勝利油田百萬噸級CCUS項目」是中國大陸最大的碳捕集利用與封存全產業鏈示範基地、大陸首個百萬噸級CCUS項目。項目覆蓋石油地質儲量2500餘萬噸，部署70餘口注入井，預計15年累計注入1000餘萬噸，增油近300萬噸，採收率提高12％以上。