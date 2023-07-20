台新金控連續兩年參與台灣規模最大的永續展會「亞太永續博覽會」展覽，分享認真精神實踐永續理念的成果。台新「公益植樹共好計畫」為此次展出亮點，自去（2022）年啟動開始致力碳中和台新員工的公務出行碳排放量，並透過社福團體育苗及回購機制來為弱勢創造收入，推動環境與社會的正向雙循環，是具有示範性質的創新行動，也期待攜手各界從創新作為中落實「From Zero To Hero」，一同成為化解氣候危機的英雄。

繼上屆展示創新的綠色金融商品後，台新本屆的參展主張是溝通「創新作為」，透過各界結盟合作，讓永續理念在日常生活中實現。以本次展出的台新三十「公益植樹共好計畫」為例，集結企業、社會企業、社福團體、校園等眾人之力，帶動環境與社會的正向雙循環。去（2022）年台新向綠色冀泉社會企業購買4000株牛樟幼苗，提供12家台東社福團體培育一年，並規劃在今（2023）年10月植樹於台東大學知本校區，用以碳中和台新員工的公務出行碳排放，同時也鼓勵社福團體採取部分苗木售出、部分苗木換回幼苗的方式，達到換取收益和持續育苗的雙重目標。為了傳達育苗換金的概念，台新金也於展會現場準備450株樹苗，凡民眾於台新攤位完成指定任務，即可獲贈一株台灣黑檀（毛柿）幼苗，每日數量有限，送完為止。

此外，台新自2002年起發起「關懷台灣系列」公益活動，從陪伴九二一大地震重災居民重建的善念出發，進一步延伸到台灣各個角落。該系列行動不僅促進台灣各地的產業提升與經濟自主，也幫助偏鄉青少年藉由空手道找回人生自信，一步步落實永續精神，讓美好持續發生。本次台新金展區結合年度品牌活動，展出「魚池鄉紅茶」、「南投空手道」、以及「我的一畝田」等精彩故事，期待形成一股支持與陪伴的力量，支持每一種認真，讓美好永續。

台新金控總經理林維俊表示，台新以認真的精神在各面向推展永續行動，未來將持續關注「氣候行動」、「金融共榮」、和「永續賦能」等三大議題，積極推動創新的永續產品、服務、策略合作等，成為社會大眾的永續智慧好夥伴。台新邀請民眾親臨「2023亞太永續行動博覽會」參觀台新攤位，見證台新的永續動能，並可體驗趣味的AR互動拍照，秀出自己獨一無二的永續宣示動作，實際支持永續行動。

「2023亞太永續行動博覽會」由永續發展目標聯盟（Alliance for Sustainable Development Goals A．SDGs）指導、台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，本年度以「邁向淨零未來」（Towards a Net Zero Future）為主題，中央與地方政府、企業、學校、NGO等超過百家國內外單位參展，共同回應全球2050淨零排放趨勢。本年度參展攤位共計412個，相較去年成長42％，民眾可透過參觀展覽或是參與論壇等方式，親身體驗全台各界的永續能量。