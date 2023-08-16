陸軍「興中指揮所」面積1.52餘公頃，國防部軍備局將重新檢討建物利用規畫，編列經費優先整修建物內部損壞部分。（陳淑娥攝）

立委江啟臣今邀請陸軍司令部、文化部文化資產局、交通部觀光局、台中市觀旅局等單位共同會勘新社「興中指揮所」。（陳淑娥攝）

新社區為大台中觀光休憩發展重鎮，更有台中後花園的美譽，為有效協助新社地區推動觀光發展，立委江啟臣16日邀相關單位會勘陸軍「興中指揮所」爭取活化，呼籲市府代管並將新社納入台中市第四處風景區。市府指出，待指揮所修繕完成後，再由相關單位評估代管活化之方向。

為有效協助新社地區推動觀光發展，立委江啟臣今邀請陸軍司令部、文化部文化資產局、交通部觀光局、台中市觀旅局、文化局及都發局等單位共同會勘新社「興中指揮所」，要求中央與地方單位共同合作活化。

江啟臣表示，新社長期發展觀光產業，每年結合菇類產業、旅宿業及活動替台中市觀光產業帶來亮眼成果，而該地區也需要市府協助設置觀光公共空間及景點，如香菇產業文化館、旅客服務中心等，長期推動新社區在地觀光資源串聯。

江啟臣說，3月份召開陸軍「興中指揮所」活化再利用會勘，後續由市府彙整地方意見並辦理相關計畫規畫，本次會勘除追緊相關單位進度外，也要將此案確認定錨，用最短時間擬定未來發展方向。

在地協城里長王再興及阿亮香菇負責人侯老闆表示，新社地區缺少大型公共空間，市府應要有所規畫，而非東拖西推，放任成三不管社區死角。此地是紫斑蝶遷徙路徑，規畫為自然生態公園、蝴蝶谷，不僅可以保育生態景觀，也能提供民眾休憩場所。

國防部軍備局表示，「興中指揮所」面積1.52餘公頃，原奉准報廢，將重新檢討建物利用規畫，編列經費優先整修內部損壞部分，1周內會提出具體報告。江啟臣也要求台中市府應帶頭擔起後續代管單位責任，並呼籲將新社納入台中市第四處風景區或有循霧峰模式納入參山國家風景區。

市府指出，待軍方將該指揮所修繕完成後，再由市府相關單位依地方發展需求，評估代管活化方向。針對會中建議新社可比照霧峰模式，評估納入參山國家風景區，以增加中央資源挹注部分，由於涉及交通部觀光局及參山處權責，建請中央單位評估。