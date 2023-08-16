桃園市長張善政16日市政會議宣布將訪美1周，預計到加州的洛杉磯和矽谷，除將和華人企業招商，也會到矽谷拜訪加速器，更會「回娘家」到Google交流資訊科技教育在示範學校的推動方法，希望能收穫滿滿。在副總統賴清德訪美後也出訪，讓外界議論是否為同黨的總統參選人侯友宜探路、打頭陣，市府強調並未安排會面美國政界人士，單純是招商團。

張善政16日指出，周末起將由他帶領市府同仁到美國1周，主要是去加州洛杉磯跟矽谷，隨行的有市長辦公室幾位同仁，還有經發局、青年局、教育局3個局處。

張善政進一步解釋，經發局是去招商，已安排和洛杉磯、矽谷的玉山科技協會會面，要跟玉山科技協會的華人企業家招商，希望創造桃園的投資機會；青年局則要到矽谷，看世界最有名的加速器。

曾任Google公司亞洲硬體營運總監的張善政，也將率同仁「回娘家」。他說Google在推動資訊科技教育應用上有很多創新作法，也在美國推動許多示範學校，市府教育局同仁會在Google總部跟負責教育的部門會商，了解在資訊科技教育上的工具和方法、以及如何在美國的示範學校推動和成效，台灣有沒有機會也跟進。

張善政強調，招商、青創、教育新方向是此行訪美的3個目的，希望3局處都能收穫滿滿，8月18日出發、25日返台，剛好這周末去、下周末回來，「下個禮拜看不到我很自然！」