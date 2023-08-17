行政院會今通過交通部擬具的「道路交通安全基本法」草案，並說明「行人交通安全政策綱領」，民間團體對該法有褒有貶，即將在周日上街遊行的行人零死亡推動聯盟則給予「2好3壞」的評價。

行人零死亡推動聯盟將在8月20日舉辦「還路於民大遊行」，提出健全行人設施、改革駕照及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法治、以縣市為單位推動零死亡願景等5大訴求。聯盟指出，看到行政院提出的草案內容以及「行人交通安全政策綱領」，有回應到遊行的幾個重要訴求，但不影響遊行的安排。

聯盟表示，樂見零死亡願景進到國家政策，但行政院提出2030年死傷減少3成，與聯盟仿照聯合國提出的減半目標仍有落差，這20個百分點的差距，算下來7年還會有2340人在道路上喪生，呼籲行政院應提高目標。

行政院要成立院級單位、跨部會指導道安，行人零死亡推動聯盟認為值得肯定，期待為解決台灣交通權責破碎化邁出第一步。但聯盟建議，將來行政院主導的會報，邀請對象還是原本的專家學者、政務委員、相關機構等，希望能在會議中納入民間團體，讓公民力量參與。

交通部說明「行人交通安全政策綱領」，訂出短、中、長期目標，行人零死亡推動聯盟指出，交通部希望在半年內完成「道路交通安全基本法」立法，「行人交通安全設施條例」卻是在中期目標1年內完成，這兩者關係密切，應一起擺在短期目標內。

提升人行安全計畫從7年400億縮短到4年，聯盟呼籲中央要主動負起協助責任，出面主導計畫，例如有些偏遠地區沒有交通專業人才，不懂得如何改善道路，中央提出400億元不能只是個被動角色。