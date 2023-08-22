泰國國會今天進行總理選舉，地產大亨賽塔當選第30任總理。賽塔出身商界，曾擔任知名地產開發商執行長，他上任後首要任務就是拉抬泰國經濟表現，並解決貧富不均的問題。

泰國5月14日舉行國會眾議院選舉，選後新興政黨前進黨以改革理念一舉以151席成為國會最大黨，緊跟在後的是拿下141席的為泰黨，前兩大黨和其他6個小黨組成8黨聯盟準備執政，並推舉前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理候選人。

但總理必須要眾議院500席加上參議院250席共750過半也就是376席的支持才能順利當選，前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和保守勢力的參議員反對，皮塔連續兩次總理選舉都失利，不得已只好把組閣權讓給為泰黨，甚至退出聯盟成為最大在野黨。

為泰黨力推的總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）出生於1963年2月15日，在美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）獲得商業管理碩士學位，他曾經是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞（Sansiri Plc）的總裁和執行長，地產大亨是他廣為人知的身分。他在1994年時就加入剛成立的尚思瑞，一路爬升到高位。

賽塔是泰國政壇的新面孔，但其實在涉足政治之前，和泰國多數的商業大亨不同，他經常對政治和公共政策發表看法。今年3月，賽塔成為為泰黨的顧問，接著1個月後，他辭去在尚思瑞的工作並將股份都轉移給女兒後加入為泰黨，成為為泰黨3個總理候選人之一。

出身商界，泰國各界當然期待賽塔可以在COVID-19疫情後以及俄烏戰爭下的全球局勢，帶領泰國經濟殺出一條血路。疫情後中國經濟表現不佳影響了泰國的出口，中國遊客沒有全面回流也影響了泰國的觀光業表現。

賽塔接受泰國媒體民族報集團（Nation Group）訪問時曾表示，他如果當選，任內最重要的工作就是提高人民的收入，他也表示會推動LGBTQ族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的平權議題。

他在接受彭博社（Bloomberg）專訪時也表示，他若當選，目標是要拉抬泰國落後於鄰近國家的經濟表現，並拉近富人和窮人之間的差距。

賽塔在選前遭到爆料大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）指出賽塔涉嫌幫助公司逃稅。賽塔上週發布一段網路影片，強調自己作為沒有不法，並指出貧窮和不平等才是大家真正的敵人，他的目標是要讓每個人的生活變得更好。

為泰黨在選舉期間提出讓每個年滿16歲的泰國公民可以擁有價值1萬泰銖的電子錢包政策，就是由賽塔操刀。

由於前進黨觸碰了敏感的王室議題遭到參議員和保守勢力反對，各界預期賽塔執政後為泰黨聯盟不會碰觸王室議題。

為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew） 曾在選前表示，11黨聯盟不會碰觸冒犯君主罪，執政之後將推動土地改革、每日基本工資達到600泰銖、把軍事義務役改為志願役以及修改憲法，以更符合民主的目標，但不會碰觸憲法中關於王室的部分。