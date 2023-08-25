國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。侯友宜堅定表示，如果當選總統，馬上恢復特偵組，不畏任何強權，包括他個人有任何違法貪汙的事情，照辦不誤！

侯友宜指出，當選馬上恢復特偵組，「立刻馬上」！而且特偵組用專案專業，很清楚的在偵辦過程當中，不影響偵查不公開，都會來跟人民報告，一件一件、所有的重大弊案把它糗出來。

侯友宜認為，什麼公開不公開，對人民都是公開，只要是公平正義的都要公開。所以把一件一件事情查清楚，「我一定一件一件把它辦清楚，尤其我是辦案出身的，我不會干預辦案，但是我知道這個案子，大概可以辦到什麼樣的程度」，可不可以把它辦得很完整！「我起碼最後面的這些幕後的，我都一個一個找出來」。

侯友宜直言， 這個特偵組不為任何政黨服務，不畏任何強權，而且最想要開刀的就是官商勾結先辦，包括他個人有任何違法貪汙的事情，照辦不誤！

侯友宜強調，成立特偵組喚回公平正義，贏得人民信賴的清廉政府，「才是我要做的！」