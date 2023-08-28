泰國監獄部門認為，泰國前總理戴克辛可以尋求泰王特赦。不過，保王派組織認為戴克辛目前不能申請特赦，因為他曾因冒犯君主罪被起訴，且尚未進行審理。

據《曼谷郵報》報導，74歲的戴克辛流亡海外15年後，22日回到泰國，離開機場後即被帶到法院候審。泰國最高法院裁定，戴克辛在2001年至2006年出任總理期間濫用職權，下令泰國銀行向緬甸發放貸款、違規批准發售彩票，以及利用代理人持有電信公司臣那越集團（Shin Corp）的股份等3項罪名成立，判處8年監禁。

曼谷監獄典獄長那斯提（Nastee Thongplad）周日（27日）表示，戴克辛和所有罪犯一樣，有權尋求王室特赦，他或其親屬必須準備充足理由，以支持此一申請。

那斯提說，特赦申請須填寫表格，申請者還須提交其他文件，以證明自己過去的貢獻和醫療紀錄。監獄當局將檢查書面申請，然後轉交給矯正署部門，再送往司法部、內閣秘書處，最後送往泰王的首席私人秘書辦公室；該辦公室將提出請願書供王室審議。

那斯提又稱，從28日開始，探視者獲准到醫院探視戴克辛，矯正署將人數限制在每天10人。探視者必須事先登記，並禁止向戴克辛贈送任何物品。

對此，保王派組織「忠誠泰國人」（Thai Pakdee）反對允許戴克辛申請特赦，因為戴克辛尚未接受冒犯君主罪的審訊。

「忠誠泰國人」稱，軍方已在刑事法庭指控戴克辛犯了誹謗罪和冒犯君主罪。法院於2015年受理此案，並簽發了對戴克辛的逮捕令，但戴克辛並未按時出庭受審。