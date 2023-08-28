檢察官起訴指控，北聯幫主王際平、前台東市長陳建閣成立「瑞傑國際地產」公司，以投資泰國房地產為由，保證前2年獲利10％以上，找藝人「砰砰阿峰」、演員成潤當講師招攬投資、2年內吸金6.3億元，台北地方法院依非法經營銀行業務等罪，將陳建閣判刑10年、王際平判刑13年4月，音樂人「砰砰阿峰」（本名吳勇峰）判刑2年，藝人「成潤」（本名陳伯偉）判刑5年，可上訴。

檢方指控，王際平2017年1月4日設立瑞傑恆昇國際地產公司，延攬前台東市長陳建閣擔任公司登記負責人，藉由陳的人脈招攬業務，同年6月將公司更名為瑞傑國際地產。

瑞傑推銷投資泰國房地產，不但在臉書成立粉專，招募曾在建設公司任職的「砰砰阿峰」吳勇峰擔任投資說明會講師，吳再培訓演員成潤、正妹李怡君擔任講師，舉辦「錢進泰國說明會」等活動招攬投資。

瑞傑公司宣稱泰國興建高架高速公路、雙軌貨運鐵路，連接3個機場的EEC高鐵等基礎建設，投資泰國房地產獲利可期，保證投資前2年可獲利逾10％，誘使200多人投資，估計至去年1月止，吸金6億3316萬1303元。北檢2020年2月偵結起訴王、陳等人。