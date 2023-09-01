50歲黃姓外商女主管日前投資虛擬貨幣600萬元，獲利後竟無法提領，驚覺遭詐，汐止警方獲報逮到2名面交車手。汐止警分局暑假期間破獲10起面交詐欺案，逮捕12名車手，成功攔阻2145萬的詐騙款項。
警方指出，今年6月黃姓外商女主管，加入LINE投資虛擬貨幣群組，她陸續匯出600萬元，結果無法出金，驚覺被騙。詐騙集團食髓知味，要求黃再儲值70萬元買股票。於是黃女與警方配合，和詐團成員相約汐止南陽街面交現金，警方順利逮到2名車手。
另名郭姓被害人遭遇相似詐騙手法，詐團要求他投資150萬元，約定於汐止區中興路超商面交，當場逮捕20歲林姓男性車手嫌。
汐止警分局表示，7月1日至8月31日止，共計破獲10起面交詐欺案，逮捕12名車手，成功攔阻2145萬的詐騙款項。由於詐騙手法推陳出新，近期多以假投資虛擬貨幣及股票等方式詐騙，標榜高獲利、低風險，鎖定民眾貪圖快速致富等心態，倘遇有疑似詐騙案件，應盡速報警。
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