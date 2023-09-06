桃檢警破獲海峽電信公司涉嫌勾結詐騙集團販售電信門號，檢方依詐欺跟洗錢起訴邱男，並具體求刑20年。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃檢警破獲海峽電信公司涉嫌勾結詐騙集團販售電信門號，檢方依詐欺跟洗錢起訴邱男，並具體求刑20年。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃檢警破獲海峽電信公司涉嫌勾結詐騙集團販售電信門號，檢方依詐欺跟洗錢起訴邱男，並具體求刑20年

代收簡訊驗證桃檢警破獲海峽電信公司涉嫌勾結詐騙集團販售電信門號，檢方依詐欺跟洗錢起訴邱男，並具體求刑20年。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

海峽電信公司涉嫌勾結詐騙集團販售電信門號，檢警查出邱姓負責人不但開後門「馬上辦」核發2654個門號給詐團，還教詐團要定期換人頭公司規避稽查，釀611民眾遭詐、損失3222萬，桃檢痛批邱男讓門號淪詐騙工具，害台灣難擺脫詐欺之島惡名、戕害國際形象，依詐欺跟洗錢起訴，並具體求刑20年，這也創下二類電信業者與詐團共謀首例。

中壢警分局員警去年10月臨檢時，偶然查獲冉姓詐團成員騎機車載送「數位式移動設備（DMT）」，類似移動式機房，可當跳板逃避檢警鎖定實際發話位置、還能將國外門號偽裝成國內門號，報請桃檢指揮，檢察官賴穎穎偵辦發動3波搜索，在蔡姓主嫌家中查獲大量數位式移動設備、貓池（Modem pool）詐騙設備和上千張的海峽電信門號卡，一行人在承租套房架設相關設備再向不特定民眾詐騙。

海量的海峽電信門號卡讓檢警起疑，警方逐一比對165反詐騙系統報案紀錄，驚見多個門號早已被通報為詐騙電話，但向海峽調閱申辦紀錄卻遭藉故拖延，甚至部分被查扣的門號又重辦復話，進一步清查謝姓主嫌手機訊息，發現他和海峽電信公司52歲邱姓負責人關係匪淺。

檢警查出，52歲邱男是海峽電信公司負責人，向中華電信承租基地台來經營，屬第二類電信業者，卻和詐騙集團勾結，詐團以資本額僅5萬元的水果行名義，大量申辦門號，邱男則開後門「隨時要、隨時給」，委由快遞公司交付電信門號卡，讓詐團電信詐騙，因可輕易收取認證碼，藉此申辦電子支付帳號洗錢詐欺、也建立遊戲或蝦皮假帳號網購詐欺，他甚至教導謝男要定期更換人頭公司規避稽查，今年5月發動搜索將邱男聲押禁見獲准，並查扣帳戶和不動產。

檢警逐一清查，海峽電信共提供2654個門號給詐騙集團，其中有342個電信門號已供詐欺使用，害611位民眾遭詐，詐團因此獲利3222萬2996元，幸因檢警及時查獲，大部分電信門號卡尚未遭詐騙集團使用，損害未進一步擴大。

檢方指出，邱男身為電信事業負責人，理應審慎把關客戶身分，竟為貪圖利益而與詐騙集團勾結，大量提供電信門號給詐騙集團使用，害諸多民眾財產受損，連帶讓台灣始終難以擺脫詐欺之島惡名，戕害國際形象甚鉅，依詐欺跟洗錢起訴，並請求法院從重判處有期徒刑20年。