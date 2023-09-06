海峽電信公司涉嫌勾結詐騙集團販售電信門號，檢警查出邱姓負責人不但開後門「馬上辦」核發2654個門號給詐團，還教詐團要定期換人頭公司規避稽查，釀611民眾遭詐、損失3222萬，桃檢痛批邱男讓門號淪詐騙工具，害台灣難擺脫詐欺之島惡名、戕害國際形象，依詐欺跟洗錢起訴，並具體求刑20年，這也創下二類電信業者與詐團共謀首例。
中壢警分局員警去年10月臨檢時，偶然查獲冉姓詐團成員騎機車載送「數位式移動設備（DMT）」，類似移動式機房，可當跳板逃避檢警鎖定實際發話位置、還能將國外門號偽裝成國內門號，報請桃檢指揮，檢察官賴穎穎偵辦發動3波搜索，在蔡姓主嫌家中查獲大量數位式移動設備、貓池（Modem pool）詐騙設備和上千張的海峽電信門號卡，一行人在承租套房架設相關設備再向不特定民眾詐騙。
海量的海峽電信門號卡讓檢警起疑，警方逐一比對165反詐騙系統報案紀錄，驚見多個門號早已被通報為詐騙電話，但向海峽調閱申辦紀錄卻遭藉故拖延，甚至部分被查扣的門號又重辦復話，進一步清查謝姓主嫌手機訊息，發現他和海峽電信公司52歲邱姓負責人關係匪淺。
檢警查出，52歲邱男是海峽電信公司負責人，向中華電信承租基地台來經營，屬第二類電信業者，卻和詐騙集團勾結，詐團以資本額僅5萬元的水果行名義，大量申辦門號，邱男則開後門「隨時要、隨時給」，委由快遞公司交付電信門號卡，讓詐團電信詐騙，因可輕易收取認證碼，藉此申辦電子支付帳號洗錢詐欺、也建立遊戲或蝦皮假帳號網購詐欺，他甚至教導謝男要定期更換人頭公司規避稽查，今年5月發動搜索將邱男聲押禁見獲准，並查扣帳戶和不動產。
檢警逐一清查，海峽電信共提供2654個門號給詐騙集團，其中有342個電信門號已供詐欺使用，害611位民眾遭詐，詐團因此獲利3222萬2996元，幸因檢警及時查獲，大部分電信門號卡尚未遭詐騙集團使用，損害未進一步擴大。
檢方指出，邱男身為電信事業負責人，理應審慎把關客戶身分，竟為貪圖利益而與詐騙集團勾結，大量提供電信門號給詐騙集團使用，害諸多民眾財產受損，連帶讓台灣始終難以擺脫詐欺之島惡名，戕害國際形象甚鉅，依詐欺跟洗錢起訴，並請求法院從重判處有期徒刑20年。
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