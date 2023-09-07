手機APP整合了許多方便的功能，但若別人私自幫你決定啟用新功能，你會有什麼感覺呢？一名網友透露，日前到郵局辦網路銀行時，行員要他下載了2個APP，稱是都必須要下載的，但最後他卻發現其中一個APP其實就是台灣Pay，且行員還私自將他的帳戶綁定在裡面，讓他感覺被騙了，引起網友討論。

一名網友昨（6）日在臉書「爆怨公社」表示，前往郵局辦理網路銀行時，行員要求下載行動郵局和台灣行動支付2個APP，並在註冊完後將手機給她，隨後該名網友發現行員協助填了一些資料，包括「推廣者代碼」的欄位也有填東西，等回家後才發現「台灣行動支付」原來就是台灣Pay，而行員直接將他的郵政金融卡綁定在裡面。

「我才知道我被行員騙了！」該名網友質疑，行員做此推廣是否有業績問題，否則為何沒有老實告知就自行做綁定，「大家如果要去郵局辦理網銀，千萬不要像我一樣傻傻被騙了」。

雖然許多網友看完後開始歪樓，說「台灣行動支付真的很方便」、「轉帳不用手續費，超好用」，不過也有很多人認同原PO的感受，說「可以理解你，如果明明就不用下載兩個，他卻還用這樣的話術讓我一定要下載兩個，還替我填那些比較隱私的東西，我覺得非常不妥」、「綁定之前若沒有誠實告知的確是不尊重，蓄意隱瞞更是欺騙的行為」、「我上次去也是這樣，有種被詐騙的感覺，好像很怕別人不裝他就沒業績，一定要這樣嗎？」

原PO事後也補充說明，儘管很多人說台灣行動支付APP好用，但他仍認為行員應事先說清楚，讓他決定到底要不要下載，「如果她要推廣台灣pay，明明白白正正當當的說，我也一定下載，但是這樣偷偷摸摸的幫你綁定，還一堆人自嗨，我真的不懂」。