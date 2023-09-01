資深藝人易淑寬的兒子易寶宏，犯下台北市夜店殺警案入獄服9年徒刑，去年移至武陵外役監服刑，被查出違規後已重回一般監獄；對此，國民黨立院黨團表示，易寶宏曾有毒品販賣紀錄，根本不可能進入外役監，法務部卻稱是承辦人員疏失勾錯，國民黨團要求，徹查過去7年送外役監所有名單，典獄長和矯正署長要不要下台？

國民黨立委林為洲說，易寶宏外役監發現是造假，外役監審查評估表，其中有一項再犯風險，占總分數20％，就是「曾有販賣賭品紀錄」要勾有或無，如果勾有，根本不會送到審查會，但審查委員不知道是誰的，易寶宏有毒品販賣前科，為什麼會把他的審查表送去審查？法務部稱「勾錯了，承辦人員疏失」，懲處兩個承辦人員，矯正署退回後，增加一個科長記申誡，有沒有賄賂，廉政署不要睡著了。

林為洲批評，那以前是不是有很多勾錯的？我們要徹查過去7年送外役監的名單，是不是「有關係就沒關係」，假釋也是類似的程序，也是關係到受刑人重要的假釋，服刑到一半可以假釋也有類似規定會不會又錯誤百出，因為有個人特權運用，或是弊端而送出假資料，這樣的低級錯誤，典獄長要不要負責任？下台，這是直接舞弊，典獄長要不要下台，矯正署長要不要下台？

國民黨立委李德維提到，相關外役監問題冰凍三尺非一日之寒，台北監獄包含矯正署和法務部都必須正視相關問題，而不能只是上面都沒事都推給下屬。

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