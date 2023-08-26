西班牙女足甫獲隊史首座世界盃后冠，但23名奪冠成員昨天參與一項連署，只要西班牙足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）不辭職，她們就不會再披上國家隊戰袍，力挺在世界盃頒獎典禮上，被盧比亞雷斯「嘴對嘴」強吻的前鋒賀莫索（Jenni Hermoso）。

事實上不僅是23名奪冠成員，還有另外58名西班牙女足球員參與連署，力挺賀莫索透過球員工會發表的共同聲明。賀莫索在聲明中強調，盧比亞雷斯嘴對嘴親吻她的舉動，並未如另一個當事人所言，已先取得她的同意。

「我想要說清楚，就像你們從畫面上所看到的，我根本沒有時間同意他親我。」賀莫索在聲明中表示，「我不能容忍自己的話受到懷疑，甚至是把沒說過的話塞進我嘴裡。」

西班牙女足前鋒賀莫索（右）遭足協主席盧比亞雷斯強吻，強調對方舉動並未徵得自己同意。（美聯社）

盧比亞雷斯此前曾為自己的舉動道歉，解釋他和賀莫索很熟，也取得對方的同意。但這番說詞並未成功滅火，西班牙總理認為盧比亞雷斯光是道歉還不夠，連美國足協都發表聲明，認為沒有球員應該忍受像賀莫索遭到的對待，支持國際足總（FIFA）展開調查。

在各方撻伐之下，曾傳出盧比亞雷斯要辭職的消息，但周五他卻強勢公開回應，表示這些要他下台的聲浪，都是極端女權主義者對他的「社交暗殺」，拒絕辭去足協主席。然而賀莫索的聲明已直接打臉，盧比亞雷斯拒絕辭職的舉動，也促使更多球員挺身而出，抵制西班牙國家隊。

不只女足國腳抵制盧比亞雷斯，效力於西甲皇家貝提斯的前鋒伊格列夏斯（Borja Iglesias），在這次事情解決之前，他不會考慮踢男足國家隊。西班牙體委會（CSD）主委法蘭柯斯（Victor Francos）則表示，CSD考慮要透過送交體育行政法院的方式，把盧比亞雷斯拉下馬。

賀莫索也在聲明後進一步在推特上表示，她無意干預對此正在進行的多項調查，但覺得自己有必要澄清，盧比亞雷斯把這件事形容成「不幸的意外」，是完全錯誤的。

「當盧比亞雷斯要這麼做的時候，我們完全沒有時間對話，所以他的親吻並未獲得我的同意，我要再次重申這個意外非我所願。」賀莫索說：「事發當下我非常震驚，事後回想當下更多原始感受，我覺得自己必須譴責這種行為，因為我相信沒有人應該成為這種非自願行為的受害者。」