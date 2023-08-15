經過80分鐘的糾纏之後，西班牙女將帕拉爾盧埃洛81分鐘率先破門，取得領先優勢，瑞典積極反撲88分鐘布洛姆奎絲特追平，然而瑞典指高興1分鐘，西班牙後場大將卡爾莫娜在禁區外大腳抽射中柱入網，西班牙最終2比1首次踢進世界盃決賽。

西班牙是這次世界盃最大驚奇，8強賽靠著帕拉爾盧埃洛踢進絕殺球首度殺進四強，今日替補的帕拉爾盧埃洛又在第81分鐘建功，差點成為英雄人物。

落後的瑞典強力反擊，大軍壓境至西班牙底線，一記吊中大腳，埋伏在禁區的布洛姆奎絲特，利用隊友的頭槌傳球大好時機抽射追平。

可惜瑞典的二度決賽希望僅維持1分鐘，西班牙趁著對手尚未回神的時候回擊，卡爾莫娜抓住西班牙球員圍堵在禁區的空檔直接起腳，只見球在空中畫過一道美麗弧線，瑞典門將穆索維奇躍起阻攔未果，球在碰到門柱之後彈進網內，西班牙就憑藉這顆進球，踢開了進入決賽大門，也讓瑞典隊飲恨而歸，只能爭奪第三名。