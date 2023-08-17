瑞典國家安全局（SAPO）本週四（17）將恐怖威脅警報升級至第2級，並警告表示，在一系列焚燒《可蘭經》等激怒穆斯林的行為之後，恐怖主義威脅可能持續相當長的時間。由於反伊斯蘭活動分子在過去幾個月內損壞了數本《可蘭經》，丹麥和瑞典已加強了邊境管制，以防報復性襲擊。

據《路透社》17日報導，來自伊斯蘭世界的許多地方普遍譴責這一系列挑釁穆斯林的行為，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）敦促相關單位負責的人進行嚴厲懲罰，並表示瑞典正在對抗穆斯林世界。

瑞典國安局將警戒級別從5個級別中的3級提昇到了第4級，反映出「高度威脅」。局長埃森（Charlotte von Essen）在新聞發佈會上表示：「瑞典從被認為是恐怖襲擊的合法目標，變成了被視為優先目標，」

她表示，由「伊斯蘭暴力者」構成的襲擊威脅在過去一年內增加，但警戒級別的提升並非基於特定計劃的任何了解。

「增加恐怖威脅級別是為了提高意識，我們所看到的威脅將會持續一段時間，社會需要建立抵抗這種威脅的能力，」