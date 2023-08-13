台北市一名陳姓男子，不滿女友提出分手變身恐怖情人，不僅威脅散布私密畫面，並嗆聲：「我要開始行動了，妳依然不回應，那就同歸於盡吧」，甚至還帶水果刀闖進女方住處，焚燒沾滿血跡的上衣，女方返家驚見趕緊報案，警方依法將他送辦，法官日前依無故以錄影、照相竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑6月，又恐嚇危害安全罪，判刑5月。應執行10月。可上訴。

判決書指出，111年2月2人交往期間，陳男偷錄與女方的私密影片及照片，沒多久女方認為2人不適合便提出分手，陳男心生不滿，竟抓狂連續傳恐嚇訊息，「我就在妳公司門口」、這是妳選擇逼我的」、「我要開始行動了，妳依然不回應，那就同歸於盡吧」。

同年2月5日下午，陳男闖入女方住處等待女方返家，隔天下午3點女方回家，在門口就感覺有人闖入屋內的跡象，嚇得趕緊報警處理，警方到場後進入屋內，發現屋內的人就是陳男，並發現沾有血漬上衣焚燒後的殘渣及水果刀1把。

陳男事後不改恐怖情人行徑，同年2月10日深夜，傳訊恐嚇「妳不可能一直這樣藏下去，要找妳不會難」、「其實我今天可以衝去三重找你，可以衝去公司等你」、「他們難道沒想過，警察本來是要保護你卻有可能因為這樣的舉動而傷害到你」等，女方心生恐懼憤、憂心有生命危險憤而提告。

法官審酌，陳男不尊重他人隱私，竟在交往時竊錄、偷拍女方非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害個人隱私；又因感情糾紛，不思循和平理性手段解決，竟傳訊恐嚇危及生命、身體、自由、名譽之訊息。

陳男在2處辦公室張貼印有上私密照文宣、侵入女方住宅等手段恐嚇，不僅破壞社會善良風俗，且造成女方莫大之恐懼及壓力，所為實非可取，且未能女方達成和解、賠償所受損害。

法官參酌女方表示希望從重量刑，惟念陳男犯後終能坦承犯行，態度尚可，兼衡無前科紀錄，素行尚佳，衡量陳男大專畢業之智識程度，現為活動公司的負責人、平均月收入6、7 萬元、已婚、有2名未成年子女、需要扶養爸媽、小孩之家庭經濟狀況等，依無故以錄影、照相竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑6月，又恐嚇危害安全罪，判刑5月。應執行10月。可上訴。