「星二代」易寶宏涉北市信義區夜店殺警案被判刑9年入監，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，引發輿論炸鍋。如今傳出台北監獄承辦外役監審查的2人涉偽造文書、貪瀆情事，遭法務部廉政署調查。國民黨立委鄭麗文發文附圖，對照「你以為的監獄／實際上的監獄」，直批監獄已淪為黑道權貴的度假聖地。並質疑為什麼還要人工手寫評分表、人工勾選前科？犯罪紀錄紙本可以漏勾，電腦作業不行？難道是方便走後門嗎？

「還有人相信司法改革？請相信民進黨司法改革的決心！真的改了！」鄭麗文今(17日)發文表示，「殺警兇手都能作弊去外役監？東戒所所長涉貪傳被受刑人女友色誘？戒治所約聘人員夾帶違禁品另有冤情？」這些劇情不是電影才會出現，而是真實的社會新聞，監獄片演的都是真的！

鄭麗文提到，易寶宏因為殺警案被判刑9年，但服刑2年多而已，就獲准可以轉調武陵外役監坐爽牢，基層員警很不滿痛斥「學長白死了」，引發社會輿論質疑為什麼這樣的殺警重刑犯可以轉外役監？後來隨即發現，疑似有人在易寶宏的評分表中造假。有毒品前科的易寶宏，申請外役監的審查評分表中再犯風險的這欄，承辦人員很巧地漏勾選毒品前科，讓三度申請外役監都被駁回的殺警犯，一夕變成滿分好寶寶保送外役監！

鄭麗文質疑，都說司法的使命是維護與實現公平正義，如今到底維護了誰的公平？實現了誰的正義？只有看見監獄淪為黑道權貴的度假聖地！難怪被寶和會開槍的館長，在直播上大罵民進黨為寶和會服務，批評民進黨專門幫黑幫脫罪！現在都西元2023年了，為什麼我們的獄政系統跟西元前38年漢元帝建昭元年沒兩樣啊？古有王昭君不懂行賄被畫師畫醜，於是被遠嫁塞外和親？現在有重刑犯評分表前科被隱匿，保送外役監？

鄭麗文指出，每個罪犯的檔案資料中，本來就有完整的犯罪記錄，為什麼還要人工手寫評分表？還要人工勾選前科？台灣科技產業傲視全球，還有喊出要加速政府數位轉型年度預算57億的數位發展部，唐鳳去哪裡了？還在點麵線嗎？獄政制度到底轉型了什麼？連電子作業系統都要成立專案辦公室才行嗎？犯罪紀錄都有的資料，為什麼不使用？還非得另外填寫？紙本可以漏勾，電腦作業不行？難道是方便走後門嗎？

鄭麗文直批，到底誰有這樣的通天本領，讓這些放任重罪犯到外役監的巧合一再發生？司法改革改到現在獄政弊端越來越多，難道蔡清祥不震怒？什麼時候才要出來跟大家說明清楚，為什麼會發生這麼嚴重的錯誤？「難怪有人要去北檢掛党旗，就知道台灣人內心有多不滿！」